Lazio-Milan, Bergomi sul secondo gol di Correa: “A me sembrava fallo”

Le ultime notizie sul Milan. Correa ha segnato il gol del 2-0 per la Lazio dopo una punizione non assegnata al Milan: le parole di Bergomi

Joaquin Correa sta conducendo la sua Lazio verso la vittoria contro il Milan. Suoi i due gol del match, con la seconda rete arrivata dopo un episodio molto dubbio. Infatti prima di insaccare il pallone alle spalle di Donnarumma, non è stata fischiata una punizione in favore del Milan per un fallo vistoso ai danni di Calhanoglu. Nonostante l'arbitro Orsato abbia rivisto al VAR l'episodio, ha assegnato ugualmente il gol ai biancocelesti. Questo il commento di Beppe Bergomi durante la gara. "A me sembrava fallo. Sarebbe bello che ci spiegassero a fine partita, quel che abbiamo visto noi e quel che ha visto il direttore di gara. Solo così riusciremo a capire meglio la decisione perché a me sembrava fallo". Segui con noi il live testuale di Lazio-Milan.