L'allenatore della Lazio racconta la propria sorpresa per l'assist a Tijjani Noslin e ricorda il talento del portoghese, suo compagno al Milan dal 2001 al 2006
La confessione di Gattuso: "La malattia? A 34 anni ho dovuto smettere. Da 15 faccio uso di cortisone"
Gennaro Gattuso incorona Kenneth Taylor e, nel farlo, tira in ballo un nome che a Milanello conoscono molto bene: quello di Manuel Rui Costa. L'allenatore della Lazio, dopo il successo per 3-0 contro il Lecce, si è soffermato sullo straordinario colpo di tacco con cui il centrocampista olandese ha servito Tijjani Noslin per la rete del momentaneo 2-0. Un'invenzione tecnica che ha impressionato il tecnico biancoceleste, tanto da spingerlo a evocare uno dei giocatori più talentuosi con cui ha condiviso lo spogliatoio durante la sua esperienza al Milan.
Gattuso: "Taylor vede cose che gli altri non vedono"In conferenza stampa, a Gattuso è stato chiesto a quale dei suoi ex compagni avrebbe accostato la giocata di Taylor. La risposta è stata immediata e ha chiamato in causa proprio Rui Costa: "Ho giocato con otto Palloni d'Oro e spesso mi sono chiesto cosa ci facessi io tra loro. Kenneth vede cose che altri non vedono, il 90% dei calciatori avrebbe tirato col piattone e avrebbe preso il difensore davanti. Io sinceramente già lo stavo mandando a quel paese. Lui l'ha vista prima di me, io quella giocata non l'ho vista e non mi passa per il cervello. Forse Rui Costa poteva fare una giocata del genere".
Parole che raccontano bene la qualità tecnica e soprattutto la visione di gioco del centrocampista olandese. Gattuso ha ammesso di non aver nemmeno immaginato una soluzione simile, sottolineando come Taylor sia riuscito a individuare una linea di passaggio che la maggior parte dei calciatori avrebbe ignorato. Da qui il paragone con Rui Costa, uno dei fantasisti più raffinati della storia recente rossonera.
Il ricordo di Rui Costa e l'esperienza al MilanIl riferimento non è casuale. Gattuso e Rui Costa hanno condiviso lo spogliatoio del Milan dal 2001 al 2006, vivendo insieme alcune delle stagioni più importanti della storia recente del club. Il portoghese era il simbolo della qualità tecnica e della fantasia, mentre il centrocampista calabrese garantiva equilibrio, intensità e carattere. Due interpreti differenti, ma complementari, che hanno contribuito ai successi rossoneri di quegli anni.
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