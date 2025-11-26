Derby Inter-Milan, La Russa: 'Sarebbe finita 3-0 a portieri invertiti'

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato del derby tra Inter e Milan. Il tifoso nerazzurro è tornato anche sulla questione Gattuso. Ecco un estratto da TMW

"C’avete ‘Maignato’. A portieri invertiti, avremmo vinto 3-0". Questo il commento del presidente del Senato Ignazio La Russa. Il noto tifoso interista ha parlato dal palco dell’evento Italia Direzione Nord, in Triennale a Milano. Le parole sul derby Inter-Milan: "Ma forse anche con lo stesso portiere, se la porta non avesse avuto i pali rotondi ma quadrati come una volta".