Derby Inter-Milan, La Russa: 'Sarebbe finita 3-0 a portieri invertiti'

Il politico continua: "Poi ha detto che lo hanno insultato e hanno detto cose terribili, e io gli dico: dillo prima. Se l’avesse detto prima, non avrei commentato così".
"C’avete ‘Maignato’. A portieri invertiti, avremmo vinto 3-0". Questo il commento del presidente del Senato Ignazio La Russa. Il noto tifoso interista ha parlato dal palco dell’evento Italia Direzione Nord, in Triennale a Milano. Le parole sul derby Inter-Milan: "Ma forse anche con lo stesso portiere, se la porta non avesse avuto i pali rotondi ma quadrati come una volta".
Nelle parole riprese da 'Tuttomercatoweb', La Russa commenta anche l'alterco avuto con Gattuso: "L’ho intravisto ieri, non è capitato di poterci salutare. Chissà per chi tifava… A naso, non per la mia squadra. Però è giusto, ognuno deve tifare per la sua squadra, non me la prendo. Certo, è permaloso. Gli ho detto che ha ragione e che bisogna stringersi intorno alla Nazionale, però se qualcuno fischia va lasciato fischiare".
