Gabbia: “Scudetto? Cercheremo di fare il meglio possibile. Dobbiamo lavorare”

In occasione dell'evento organizzato da BMW con il Milan, il difensore rossonero Matteo Gabbia è stato intervistato da Sky Sport dove ha parlato della lotta scudetto
In occasione dell'evento organizzato da BMW in collaborazione con il Milan, il difensore centrale rossonero Matteo Gabbia è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport. Il giocatore rossonero, dopo aver parlato dei derby vinti, in particolare l'ultimo di domenica sera, si è spostato a parlare della lotta scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Milan, le parole di Gabbia

Se c'è la certezza di lottare fino alla fine per lo scudetto:

"Penso che siamo molto allineati con il mister, siamo lucidi e tranquilli. Dobbiamo lavorare, stiamo migliorando passo passo grazie al lavoro con lui e il suo staff. Poi quando saremo nella fase finale dell'anno cercheremo di fare il meglio possibile, ma per noi e per i tifosi, questa maglia ci impone di fare il massimo del risultato"

