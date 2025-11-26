In occasione dell'evento organizzato da BMW in collaborazione con il Milan, il difensore centrale rossonero Matteo Gabbia è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport. Il difensore centrale ha parlato di diversi temi, tra cui l'ultimo derby, vinto dai rossoneri per 1-0 grazie ad un gol di Pulisic. Ecco, di seguito, le sue parole
Gabbia: “Lavoriamo tanto, sappiamo che dobbiamo dare continuità”
In occasione dell'evento organizzato da BMW con il Milan, il difensore rossonero Matteo Gabbia è stato intervistato da Sky Sport: le parole sui derby
Milan, le parole di Gabbia—
Se l'ultimo derby vinto a qualcosa di particolare:
"Ogni derby ha qualcosa di speciale, soprattutto se poi hai la bravura e la fortuna di vincerlo. Sono dei giorni dove stiamo lavorando tanto, anche ieri abbiamo fatto due allenamenti tosti, perché comunque sappiamo che dobbiamo dare continuità, la partita più importante adesso è quella contro la Lazio. Poi stiamo bene insieme: siamo un gruppo sano, di ragazzi che si vogliono bene. Anche quando condividiamo del tempo fuori dal campo siamo felici".
