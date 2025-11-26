Fabio Caressa ha commentato la giornata di Serie A nel suo settimanale video su 'YouTube'. Presenti Maignan e Bartesaghi del Milan nella sua top 11
Come ogni settimana il giornalista Fabio Caressa ha commentato la giornata di Serie A con la sua personale top 11. Per il Milan presenti due giocatori dopo la vittoria nel derby contro l'Inter: "Il portiere è Maignan. E' stato decisivo in due/tre parate, sicuramente sul rigore. Giocata psicologica visto che si mette spiazzato lasciando spazio a Calhanoglu per farlo tirare in quel lato. Ha fatto una finta e poi è andato deciso da quella parte parandola". Il telecronista continua con la sua analisi su 'YouTube': "Con la parata sul rigore anche di Dybala ha dato 4 punti al Milan. Sta giocando su livelli altissimi".
Caressa poi parla anche di Bartesaghi, titolare nel derby: "Nel Milan metto anche Bartesaghi. Allegri sappiamo per certo crede molto in lui. Gli piace molto l'atteggiamento, la freschezza, l'attenzione tattica. Bartesaghi spinge, ma è attento anche in difesa".