Come ogni settimana il giornalista Fabio Caressa ha commentato la giornata di Serie A con la sua personale top 11. Per il Milan presenti due giocatori dopo la vittoria nel derby contro l'Inter: "Il portiere è Maignan. E' stato decisivo in due/tre parate, sicuramente sul rigore. Giocata psicologica visto che si mette spiazzato lasciando spazio a Calhanoglu per farlo tirare in quel lato. Ha fatto una finta e poi è andato deciso da quella parte parandola". Il telecronista continua con la sua analisi su 'YouTube': "Con la parata sul rigore anche di Dybala ha dato 4 punti al Milan. Sta giocando su livelli altissimi".