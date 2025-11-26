Pianeta Milan
Gabbia: “Ho sempre avuto l’ambizione di diventare un giocatore importante per il Milan”

In occasione dell'evento organizzato da BMW con il Milan, il difensore Matteo Gabbia è stato intervistato da Sky Sport dove ha parlato della sua cresciuta durante gli ultimi anni
Alessia Scataglini
In occasione dell'evento organizzato da BMW in collaborazione con il Milan, il difensore centrale rossonero Matteo Gabbia è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport. Il giocatore rossonero, dopo aver parlato dei derby vinti, in particolare l'ultimo di domenica sera, si è spostato a parlare della lotta scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Milan, le parole di Gabbia

Sulla sua crescita:

"Onestamente ho sempre avuto la voglia e l'ambizione di diventare un giocatore importante per questa squadra. Poi ho anche la consapevolezza che devo continuare a migliorami, ma penso come tutti in questa squadra. Sono felice che la squadra stia andando bene, mi sento bene con i miei compagni e una parte bella del gruppo. Speriamo che questo possa essere un bellissimo anno".

