In occasione dell'evento organizzato da BMW in collaborazione con il Milan, il difensore centrale rossonero Matteo Gabbia è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport. Il giocatore rossonero, dopo aver parlato dei derby vinti, in particolare l'ultimo di domenica sera, si è spostato a parlare della lotta scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:
Gabbia: “Ho sempre avuto l’ambizione di diventare un giocatore importante per il Milan”
In occasione dell'evento organizzato da BMW con il Milan, il difensore Matteo Gabbia è stato intervistato da Sky Sport dove ha parlato della sua cresciuta durante gli ultimi anni
Milan, le parole di Gabbia—
Sulla sua crescita:
"Onestamente ho sempre avuto la voglia e l'ambizione di diventare un giocatore importante per questa squadra. Poi ho anche la consapevolezza che devo continuare a migliorami, ma penso come tutti in questa squadra. Sono felice che la squadra stia andando bene, mi sento bene con i miei compagni e una parte bella del gruppo. Speriamo che questo possa essere un bellissimo anno".
