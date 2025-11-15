"Non si può dire 'vergogna' a un tifoso che fischia, bisogna ringraziarlo perché anche quel fischio è figlio dell'amore che ha". Questo un estratto delle parole del politico Ignazio La Russa rivolte al CT dell'Italia Gennaro Gattuso. L'ex allenatore e giocatore del Milan ha risposto così: "Io rispetto le parole di La Russa, sicuramente non era allo stadio e non l'ha vista nemmeno in tv perché anche in televisione s'è sentito bene che c'era gente che augurava la morte a delle persone, altri che sarebbero venuti a Coverciano... Quelli non erano fischi, io li ho sempre accettati, erano cose molto più gravi".
Gattuso: "Fischi? No, c'era gente che augurava la morte a delle persone"
Gattuso: “Fischi? No, c’era gente che augurava la morte a delle persone”
Il commissario tecnico dell'Italia Gennaro Gattuso ha parlato prima di Italia-Norvegia rispondendo anche alle parole di Ignazio La Russa. Ecco un estratto da Tuttomercatoweb
Gattuso risponde a La Russa—
Nella sua lunga conferenza stampa prima di Italia-Norvegia, ultima gara delle qualificazioni ai prossimi mondiali, Gattuso ha parlato anche del sistema di qualificazione. Ecco il suo parere ripreso da Tuttomercatoweb: "Avrei tante cose da dire. Bisognerebbe parlare della Nations League, ma un giorno è giusto che venga il Presidente qui e spieghi tutto. Io so queste cose perché parlo con chi ne sa più di me e ho già detto ciò che volevo dire".
Questo il commento dell'ex giocatore rossonero.
