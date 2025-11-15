"Non si può dire 'vergogna' a un tifoso che fischia, bisogna ringraziarlo perché anche quel fischio è figlio dell'amore che ha". Questo un estratto delle parole del politico Ignazio La Russa rivolte al CT dell'Italia Gennaro Gattuso. L'ex allenatore e giocatore del Milan ha risposto così: "Io rispetto le parole di La Russa, sicuramente non era allo stadio e non l'ha vista nemmeno in tv perché anche in televisione s'è sentito bene che c'era gente che augurava la morte a delle persone, altri che sarebbero venuti a Coverciano... Quelli non erano fischi, io li ho sempre accettati, erano cose molto più gravi".