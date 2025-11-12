Sono tanti i giocatori che in questa stagione sono stati prestati dal Milan. Tra questi c'è anche Filippo Terracciano, difensore che con la Cremonese ha iniziato alla grande il campionato. In conferenza stampa l'ex rossonero ha parlato anche dei suoi miglioramenti: "Devo dire che sono contento della mia crescita e di questo devo ringraziare sia il mister che lo staff, che mi aiutano tanto e mi danno continuamente consigli. Sono grato dell’attenzione che mi viene data e continuerò a lavorare duro per poter aiutare la Cremo a raggiungere il proprio obiettivo, oltre a cercare di raggiungere quelli personali".
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan, senti Terracciano: “A Verona avevo trovato continuità. So cosa significa lottare”
ULTIME MILAN NEWS
Milan, senti Terracciano: “A Verona avevo trovato continuità. So cosa significa lottare”
Il difensore Filippo Terracciano è stato prestato in estate dal Milan alla Cremonese. Il giocatore sta sorprendendo come tutto la squadra. Ecco le sue parole
Nelle parole riportate da 'Tuttomercatoweb', Terracciano ha parlato dell'esperienza alla Cremonese dopo il Milan: "Non è la prima volta che mi trovo in una realtà del genere, nel mio passato a Verona avevo già trovato continuità e so cosa significa lottare per conquistare la salvezza. Anzi, l’esperienza che ho fatto mi ha facilitato nell’adattamento qui alla Cremonese".
LEGGI ANCHE: Dopo Giroud il vuoto: Milan quanti investimenti sbagliati sul mercato in attacco. E ora ...>>>
La Cremonese e Terracciano stanno sorprendendo tutti in questo inizio di stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA