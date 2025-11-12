Sono tanti i giocatori che in questa stagione sono stati prestati dal Milan. Tra questi c'è anche Filippo Terracciano, difensore che con la Cremonese ha iniziato alla grande il campionato. In conferenza stampa l'ex rossonero ha parlato anche dei suoi miglioramenti: "Devo dire che sono contento della mia crescita e di questo devo ringraziare sia il mister che lo staff, che mi aiutano tanto e mi danno continuamente consigli. Sono grato dell’attenzione che mi viene data e continuerò a lavorare duro per poter aiutare la Cremo a raggiungere il proprio obiettivo, oltre a cercare di raggiungere quelli personali".