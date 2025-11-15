Pianeta Milan
L'attaccante della Norvegia e del Manchester City Erling Haaland ha parlato in conferenza stampa di Donnarumma e Pio Esposito. L'estratto da Tuttomercatoweb
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Domani ultima partita del girone di qualificazioni dei mondiali per l'Italia. La nazionale guidata da Gattuso dovrà battere 9-0 la Norvegia per non passare dai playoff. Ipotesi quasi impossibile. Alla vigilia della sfida ha parlato in conferenza stampa la stella dei norvegesi, ovvero l'attaccante Erling Haaland: "Mi piace l'Italia. Ho giocato qui buone partite, non si sa mai cosa accadrà nel futuro. Sono in un buon posto adesso nella mia vita, non ci sto pensando ma non si sa cosa accadrà nel futuro".

Haaland su Pio Esposito e Donnarumma

Nelle parole riprese da Tuttomercatoweb, la punta del Manchester City ha parlato anche del suo compagno di club Donnarumma: "Lui è insieme a Courtois il migliore del mondo, ho giocato anche contro di lui. La mia opinione non è cambiata, forse è cambiata un po' dal punto di vista personale. E' una bella persona, ho solo belle parole per lui. Sarà particolare giocare contro di lui, è un po' strano ma sono 90 minuti di lavoro. Il mio obiettivo è cercare di vincere la partita, quando lo vedo sarà divertente".

Un pensiero su Pio Esposito, attaccante dell'Inter: "A essere onesto non conosco molto di lui, forse mi mangeranno per queste parole ma quando giochi per l'Italia devi avere qualità. E devi averle anche quando giochi per l'Inter, è così".

