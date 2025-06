Sacchi: “Italia, non aver paura della Norvegia! Haaland? Contano gli undici, non il singolo”

Sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport', l'ex allenatore del Milan e della Nazionale Italiana, Arrigo Sacchi , ha offerto la sua analisi in vista dell'importante gara che vedrà gli Azzurri scendere in campo venerdì sera ad Oslo contro la Norvegia. Eco, di seguito, le sue parole:

Sacchi choc: "Acerbi ha rifiutato la Nazionale, non si fa! L'Italia deve ritrovare uno stile"

"Siamo l’Italia, non possiamo aver paura della Norvegia, sennò tanto vale che restiamo a casa... Haaland? Se loro ne hanno uno molto bravo, noi ne dobbiamo avere undici. Mi sono spiegato? Il problema non è Haaland, ma siamo noi: dobbiamo giocare “di squadra”, dobbiamo cominciare a interpretare il calcio come espressione di un collettivo e non di un singolo".