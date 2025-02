L’agente: “Milan, che colpo con Gimenez. Come lui solo 2 o 3 in Europa”

Milan, l'agente rivela qualità e retroscena su Gimenez: e nel paragone col resto d'Europa ...

Su Santiago Gimenez: "E’ vero, Gimenez non ha tanti rivali come numero 9 in questo momento. Non ci sono più tanti centravanti a quell’altezza. E’ un giocatore completo, che soprattutto fa gol, lo abbiamo visto già in queste prime partite. E’ forte fisicamente, combatte, ha un bel sinistro, dà profondità e fa reparto da solo. Non ci sono tanti centravanti forti come lui, in Europa ce ne saranno 2 o 3. Il Milan ha fatto proprio un bel colpo. Era molto cercato nel mercato inglese, il Newcastle si era fatto avanti, il Milan si era presentato già in estate. Ora la trattativa è potuta andare in porto grazie anche al suo procuratore Rafaela Pimenta".