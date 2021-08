Kjaer premiato da Ceferin per l’intervento su Eriksen: “Massimo rispetto”

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha premiato il difensore del Milan Simon Kjaer per il gesto eroico nei confronti di Eriksen

Intervenuto prima dell'inizio dei sorteggi dei gironi della Champions League, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha premiato, nonostante la sua assenza per ovvi motivi, Simon Kjaer per il gesto eroico nei confronti del suo connazionale Christian Eriksen ad Euro2020. Queste le parole di Ceferin. "Questo premio è per un traguardo speciale che va aldilà del campo. Questo è il motivo: ci hanno fatto veder che la vita di un essere umano è più importante di qualsiasi cosa. Massimo rispetto per loro che hanno meritato questo premio senza il minimo dubbio".