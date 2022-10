Kessie, parla l’agente: “Le voci sul suo addio al Barcellona sono false”

L'agente di Franck Kessie ha rilasciato delle dichiarazioni in cui spiega che il giocatore non avrebbe intenzione di lasciare il Barcellona

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un possibile addio al Barcellona di Franck Kessie. L'ex centrocampista del Milan, ad oggi, non è ancora entro in pieno negli schemi di Xavi, partendo di fatto spesso in panchina. Motivo per il quale intorno a lui si sono generate delle voci circa un suo addio a gennaio, proponendosi ai club italiani e anche ai rossoneri.