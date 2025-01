Il Milan incassa una pesante sconfitta contro la Juventus, che si impone per 2-0 in una partita segnata da un secondo tempo disastroso per i rossoneri. Nessun tiro in porta e un atteggiamento remissivo hanno contraddistinto la prova della squadra di Sergio Conceicao, incapace di reagire al dominio dei bianconeri. A commentare la deludente prestazione rossonera è stato anche il telecronista di DAZN, Pierluigi Pardo. Ecco, di seguito, le sue parole: