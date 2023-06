Italia, Mancini: “Con il VAR non c’è più l’emozione, è da migliorare”

Intervistato dai microfoni della Rai, il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato degli arbitri e del loro ruolo dopo l'avvento del VAR: "Ne hanno meno sicuramente perché vengono aiutati, aspettano a prendere le decisioni, però devono migliorarlo. Quando c'è un gol o si aspetta un rigore è diventato un po' differente, si deve far qualcosa per migliorarlo. Non c'è più l'emozione".