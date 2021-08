Italia, Mancini: “Calabria rientra nel nostro giro, lo chiameremo” | News

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, ha detto la sua riguardo una possibile convocazione di Calabria

Intervenuto durante la conferenza stampa, Roberto Mancini, C.t. dell'Italia, ha parlato della possibile convocazione in Nazionale di Davide Calabria. Queste le parole del tecnico campione d'Europa. "Lazzari non è venuto per un problema e stiamo valutando di chiamare Calabria. Ma non è solo lui, valutiamo anche altri ragazzi ma non possiamo chiamarne 40. Calabria sta giocando bene da diverso tempo e rientra nel nostro giro anche se l'abbiamo chiamato una sola volta, ora probabilmente lo chiameremo. Ma ce ne sono anche altri".