Inter, Zielinski: “Nessuna vendetta contro il Milan. Abbiamo dimostrato di …”

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sport Mediaset' al termine della sfida contro la Lazio, valevole come quarto di finale della Coppa Italia 2024/2025, soffermandosi in modo particolare sulla semifinale contro il Milan. Il polacco ha spiegato come non si tratti di una vendetta, dal momento in cui i nerazzurri hanno già dimostrato di essere un club vincente. Ecco, dunque, le sue parole.