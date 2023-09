Inter, Martinez: “Milan? Si è rinforzato tanto con giocatori di qualità”

Intervistato dai microfoni di Dazn, l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato del Milan in vista del derby

Intervistato dai microfoni di Dazn, dopo la vittoria contro la Fiorentina , l'attaccante dell' Inter , Lautaro Martinez , ha parlato del Milan in vista del derby: "Milan? Si è rinforzato tanto con giocatori di qualità, adesso pensiamo alla Nazionale e poi abbiamo tempo per il Milan, che sarà una partita bella da giocare".

Infine, il nazionale argentino ha concluso: "Sto bene, sono contento e l'importante che la mia famiglia stia bene e cerco sempre di dare il massimo. Ogni giorno lavoro per migliorare, voglio crescere, fare di più e dare una mano ai compagni. Sono contento di come ho cominciato".