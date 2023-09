Inter, Inzaghi: “Sappiamo che valore ha il derby e cosa rappresenta”

Intervistato dai microfoni di Dazn, dopo la vittoria contro la Fiorentina , l'allenatore dell' Inter , Simone Inzaghi , ha parlato in vista del derby con il Milan : "Sappiamo il valore del derby e cosa rappresenta, chiaramente c’è questa sosta in mezzo e tanti giocatori andranno a giocare con le proprie nazionali però è un qualcosa che c’era nei calendari".

Infine, Inzaghi ha parlato della sfida contro i rossoneri anche in conferenza stampa: "E' importante per quello che rappresenta, al di là della classifica. Abbiamo grande rispetto del Milan, ottima squadra, ben allenata con ottimi principi di gioco. Avremmo voluto prepararla come queste partite, sia noi che il Milan. Ma sappiamo che ci sono le nazionali e noi allenatori sappiamo che avremo 2-3 giorni per prepararla. Siamo preparati".