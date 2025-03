Matthew Czajkowski , giovane ragazzino di 11 anni di London, Ontario, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'CTV News', rete televisiva del Canada, annunciando di essere stato chiamato dal Milan per fare un provino in Italia. Ecco, dunque, le sue parole e quelle di Milton Gougoulias , presidente dell' AEL FC Canada .

Calciomercato Milan, l'11enne Czajkowski? Lui conferma tutto e spiega che ...

Matthew Czajkowski: "Sono stato invitato a un provino in Italia per il Milan. Mi piace semplicemente palleggiare e allenare il mio tocco e le mie abilità di palleggio. Magari faccio anche un po' di tiro. Spero di ottenere un contratto per andare in una squadra della Major League Soccer".