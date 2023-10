Ibrahimovic: “Passaggio al Milan? Ronaldinho e Galliani mi dissero…”

Il suo arrivo al Milan: "Era un momento non facile per me. Al Barcellona l'allenatore voleva vendermi a tutti i costi. Poi è arrivata l'amichevole con il Milan e so che parlavano con Mino. Eravamo nel tunnel, prima di entrare in campo, e tutti i giocatori del Milan mi dicevano di tornare a Milano con loro. Mi ricordo, dopo la partita, è arrivato Ronaldinho e mi ha detto 'dai andiamo a casa'. Dopo la partita è venuto Galliani, a casa nostra, e mia moglie mi ha chiesto chi fosse. Lei ha saputo della possibilità di andare a Milano e mi ha detto 'cosa aspettiamo?'". LEGGI ANCHE: Milan, spunta una seria concorrente per Miranda >>>