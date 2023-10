Milan, Ibrahimovic: “Leao è un genio, solo lui vede alcune cose. Balotelli…”

Sul paragone fra Leao e Balotelli: "No, no. Leao è un genio e solo lui vede alcune cose. Per questo Leao è in campo e Balotelli è in tribuna. Balotelli ha avuto tante occasioni, le ha perse tutte. Ci sono tanti ragazzi che aspettano queste occasioni e lui ne ha avute tante. Ma le ha sprecate". LEGGI ANCHE: Milan, ecco a quanto è fissato il riscatto per Jimenez >>>