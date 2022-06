Higuain: “Se penso a tutti i giocatori con cui ho giocato, mi emoziono”

Gonzalo Higuain, ex attaccante di Milan e Juventus tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sua carriera

Intervenuto ai canali ufficiali dell' Inter Miami , Gonzalo Higuain ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua carriera. L'ex attaccante del Milan oggi gioca nel club appena citato e pensando al suo passato non può che essere soddisfatto.

"La verità è che se mi guardo indietro e vedo tutti i giocatori con cui ho potuto giocare, mi viene la pelle d'oca", esordisce così Higuain. "E ancora non mi sono stancato di giocare. Ronaldinho l'ho affrontato, con Roberto Carlos ci ho giocato insieme, con Dybala ci ho giocato, anche con McKennie sono stato compagno di squadra, condividendo anche solo qualche giorno alla Juventus. Ad oggi vedo alcuni con cui ho giocato che si sono ritirati e penso: 'Quanti risultati ho ottenuto in carriera, vero?'. Spero un giorno di rendermene conto", conclude 'Il Pipita'.