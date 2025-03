Hateley: “Milan sgretolato dopo l’addio di Maldini. Aveva intelligenza e umanità”

"È stata una comunicazione piuttosto stretta. Li vedo passare dalla vittoria di un campionato alla semifinale di Champions League. È sempre difficile durante il secondo anno. E poi all'improvviso, Paolo non è più in società. E poi vedi cosa succede da lì. Penso che sia difficile quando continui a cambiare le persone sullo sfondo, specialmente un uomo della sua statura, della sua personalità, della sua autorevolezza, penso che farai sempre fatica. Non conosco la proprietà, non li conosco personalmente ed è molto difficile commentare qualcosa a cui non sei veramente vicino e che non conosci".

"Ma non puoi semplicemente allontanare un giocatore o una personalità o un ragazzo come Paolo da un club in cui è stato per tutta la vita, sa tutto, tutto, cosa serve per essere un giocatore del Milan, come pensano i tifosi, che è la cosa più importante. E lui ha anche quell'intelligenza e umanità in tutto questo. Sai, si tratta di mettere le persone giuste al posto giusto per mantenere la gente concentrata sul lavoro".