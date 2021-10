Giroud: “Non credo che dirò mai che mi ritirerò dalla Nazionale” | News

Olivier Giroud, in occasione di una lunga intervista, ha parlato anche della sua esperienza con la Nazionale francese

In occasione di una lunga intervista rilasciata al 'The Guardian', Olivier Giroud ha parlato della Nazionale francese. Queste le sue parole. "Non credo che dirò mai che mi ritirerò dalla nazionale. Se il manager ha bisogno di me, andrò. Non ho mai chiesto a Frank Lampard di giocare quando ero al Chelsea, per esempio. Quando non giocavo, ero frustrato ma ho continuato a fare del mio meglio e a cercare di aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo. Quando dovevo andarmene gli ho detto: 'Guarda, non mi stai facendo giocare, sono la terza scelta, quindi lasciami andare'. Ma lui ha detto che mi avrebbe dato una possibilità. Mi ha dato quella possibilità e ho fatto il mio lavoro in campo, ho segnato otto gol in 11 partite e ho aiutato la squadra a qualificarsi per la Champions League. Ora è lo stesso con la nazionale. È semplicemente che se il manager ha bisogno di me, mi chiamerà, altrimenti non lo farà. Sono concentrato al 100% sul Milan e sull'essere decisivo ed efficace per il mio club. Vediamo cosa succede".