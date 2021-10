Giroud: “Io e Kanté possiamo ricevere la medaglia della Nations League”

Olivier Giroud, in occasione di una lunga intervista, ha parlato anche della Nations League vinta dalla Nazionale francese

Non era presente nella finale di Nations League tra Spagna e Francia, ma Olivier Giroud potrebbe comunque ricevere un riconoscimento. Durante una lunga intervista rilasciata al 'The Guardian', ha parlato anche della vittoria della sua Nazionale. "A quanto pare io e N'Golo Kanté possiamo avere delle medaglie per la Nations League perché siamo stati molto coinvolti nelle qualificazioni. Quindi è una bella aggiunta al mio albo d'oro, no?" Maignan, che sfortuna! Il comunicato del Milan è una doccia fredda per i tifosi