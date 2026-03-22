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Su cosa gli chiede Allegri: "Penso che Allegri a noi attaccanti ci sta aiutando molto: sia nel modo in cui vuole che segniamo ma anche nel modo in cui vuole che giochiamo per la squadra. Credo che sia felice di noi, ce lo dice sempre. Stavo mettendo molta pressione al mister per farmi tornare prima, ma è stata una buona decisione farmi stare a riposo e tornare in questa partita".
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