Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Gimenez torna in campo: “Mi sento bene. Stavo mettendo pressione ad Allegri”

MILAN-TORINO

Gimenez torna in campo: “Mi sento bene. Stavo mettendo pressione ad Allegri”

Gimenez torna in campo: 'Mi sento bene. Stavo mettendo pressione ad Allegri'
Il giocatore rossonero xxx ha parlato qualche minuto dopo la fine della sfida tra il Milan e il Torino a 'San Siro'. Le parole a 'Sky'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato a 'SkySport' il giocatore del Milan Santiago Gimenez. Ecco le sue parole.

"Mi sento bene e credo che questa sia la cosa più importante. Dopo un lungo periodo di alti e bassi sono nuovamente in campo. Ho avuto diversi problemi con la mia caviglia in questa stagione e credo di aver fatto la giusta scelta per stare bene. Se sto bene posso aiutare meglio la mia squadra. Non voglio mettermi pressione. Voglio solamente aiutare la squadra e vincere: questa è la cosa più importante. I gol arriveranno: sono appena tornato dall'infortunio e il mio obiettivo principale è aiutare la squadra, i gol arriveranno".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, vertice tra Allegri e dirigenza: ecco tutte le basi per il futuro>>>

Su cosa gli chiede Allegri: "Penso che Allegri a noi attaccanti ci sta aiutando molto: sia nel modo in cui vuole che segniamo ma anche nel modo in cui vuole che giochiamo per la squadra. Credo che sia felice di noi, ce lo dice sempre. Stavo mettendo molta pressione al mister per farmi tornare prima, ma è stata una buona decisione farmi stare a riposo e tornare in questa partita".

Leggi anche
Milan-Torino, Pellegatti: “Rabiot strepitoso. Prestazione sublime”
Milan-Torino, Allegri: “Saelemaekers nostro equilibrio”. Che parole per Rabiot e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA