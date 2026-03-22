Terminata la sfida tra Milan e Torino : rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 . Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau , ha parlato a 'SkySport' il giocatore del Milan Santiago Gimenez . Ecco le sue parole.

"Mi sento bene e credo che questa sia la cosa più importante. Dopo un lungo periodo di alti e bassi sono nuovamente in campo. Ho avuto diversi problemi con la mia caviglia in questa stagione e credo di aver fatto la giusta scelta per stare bene. Se sto bene posso aiutare meglio la mia squadra. Non voglio mettermi pressione. Voglio solamente aiutare la squadra e vincere: questa è la cosa più importante. I gol arriveranno: sono appena tornato dall'infortunio e il mio obiettivo principale è aiutare la squadra, i gol arriveranno".