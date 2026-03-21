Milan, riecco Gimenez: torna in campo contro il Torino dopo 5 mesi ai box

Dopo una lunga riabilitazione, l'ex Feyenoord è tornato in campo al 78' minuto del match contro il Torino tra gli applausi di San Siro, per sostituire un Pulisic esausto. A pochi istanti dal triplice fischio l'arbitro Fourneau lo ha anche ammonito per un fallo su Saul Coco.

Il 'Bebote' non ha mai nascosto il proprio amore per i colori rossoneri e, ora, ha otto partite per giocarsi tutto. In questo finale di stagione, Gimenez dovrà provare a riconquistarsi il Milan, per convincere Allegri, Tare e il resto della dirigenza a puntare su di lui anche in vista del prossimo anno.