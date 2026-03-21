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Milan-Torino, si rivede Gimenez: il ‘Bebote’ torna in campo dopo 144 giorni

Milan, riecco Gimenez: torna in campo contro il Torino dopo 5 mesi ai box
Cinque mesi dopo l'ultima volta, Santiago Gimenez fa il suo rientro in campo al 78' minuto di Milan-Torino: il Diavolo ritrova il 'Bebote' per il finale di stagione
Redazione PM

Il Milan supera il Torino per 3-2 e si riprende il secondo posto. I rossoneri escono da San Siro con 3 punti, grazie alle reti di Pavlovic nel primo tempo e Rabiot e Fofana nel secondo. Nel finale spazio anche per Santiago Gimenez, che torna in campo cinque mesi dopo l'ultima apparizione.

Milan-Torino, riecco Gimenez

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L'attaccante Messicano non giocava dalla sfida contro l'Atalanta del 28 ottobre a causa di un infortunio alla caviglia che lo aveva costretto ad operarsi. Lo scorso 18 dicembre, Gimenez si era sottoposto a un intervento chirurgico ad Amsternam per risolvere il problema che si portava dietro da diverso tempo.

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Dopo una lunga riabilitazione, l'ex Feyenoord è tornato in campo al 78' minuto del match contro il Torino tra gli applausi di San Siro, per sostituire un Pulisic esausto. A pochi istanti dal triplice fischio l'arbitro Fourneau lo ha anche ammonito per un fallo su Saul Coco.

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Il 'Bebote' non ha mai nascosto il proprio amore per i colori rossoneri e, ora, ha otto partite per giocarsi tutto. In questo finale di stagione, Gimenez dovrà provare a riconquistarsi il Milan, per convincere Allegri, Tare e il resto della dirigenza a puntare su di lui anche in vista del prossimo anno.

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