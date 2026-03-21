Milan-Torino, Allegri passa al 4-3-3 e si vince. Tanti i rimpianti dopo oggi

Il Milan di Massimiliano Allegri torna a vincere dopo il k.o. con la Lazio e lo fa battendo 3-2 il Torino di Roberto D'Aversa. Decisivi i gol di Strahinja Pavlovic, Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. Come ci racconta nell'ultimo video pubblicato sulla pagina YouTube di 'Pianeta Milan' il nostro inviato da 'San Siro' Stefano Bressi, i rossoneri hanno meritato la vittoria ma i tre punti sudati portano con loro alcuni temi da analizzare. Il primo riguarda i rimpianti per una classifica che sarebbe potuta essere ancora migliore se il Diavolo non avesse perso punti per strada in modo ingenuo. Un altro punto che Stefano Bressi analizza è la mossa di Allegri che ha portato alla vittoria, ovvero il cambio di modulo con il passaggio al 4-3-3. Inserendo un terzino di spinta come Athekame, il Milan ha cambiato faccia e ha macinato occasioni da rete.