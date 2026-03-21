Milan-Torino, Pavlovic al termine: “Gran gol, ma fortunato. Rigore? Non l’ho visto”

Sul rigore invece?
“Non ho visto Simeone, ero col braccio largo ma non ho visto lui. Non so cosa posso dire. Se il gol è fortunato allora anche il rigore…”.
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MILAN-TORINO
Finita la partita tra Milan e Torino che si è giocata allo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo la fine della gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 ha parlato a 'DAZN' il giocatore rossonero Strahinja Pavlovic. Ecco le sue parole sulla sfida appena finita.
“Oggi ho fatto tutto, grande gol, rigore… Ma oggi l’MVP è di Fofana”.
Sul gol:“Un grande gol, ma un gol fortunato (ride, ndr)”. Interviene Fofana: “In allenamento tira dappertutto, quindi non è fortuna”.
Sul rigore invece?
“Non ho visto Simeone, ero col braccio largo ma non ho visto lui. Non so cosa posso dire. Se il gol è fortunato allora anche il rigore…”.
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