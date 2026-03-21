PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Torino, Pavlovic al termine: “Gran gol, ma fortunato. Rigore? Non l’ho visto”

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Milan-Torino, Pavlovic al termine: “Gran gol, ma fortunato. Rigore? Non l’ho visto”

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Dopo la fine della partita tra Milan e Torino ha parlato anche xxx giocatore rossonero/granata. Ecco le sue parole a 'DAZN'
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Finita la partita tra Milan e Torino che si è giocata allo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo la fine della gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 ha parlato a 'DAZN' il giocatore rossonero Strahinja Pavlovic. Ecco le sue parole sulla sfida appena finita.

“Oggi ho fatto tutto, grande gol, rigore… Ma oggi l’MVP è di Fofana”.

Sul gol:“Un grande gol, ma un gol fortunato (ride, ndr)”. Interviene Fofana: “In allenamento tira dappertutto, quindi non è fortuna”.

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Sul rigore invece?

“Non ho visto Simeone, ero col braccio largo ma non ho visto lui. Non so cosa posso dire. Se il gol è fortunato allora anche il rigore…”.

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