Milan-Torino, Athekame sul ruolo: “Posso giocare in tante posizioni”

Sulla possibilità Nazionale: "È un obiettivo, penso alla squadra però".
Un giudizio sulla sua crescita: "Sono contento perché mi sento crescere. Lavoro molto bene con la squadra. Non ho finito e voglio migliorare ancora".
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MILAN-TORINO
Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato in conferenza stampa il giocatore del Milan Zachary Athekame. Ecco le sue parole.
Se è contento della sua crescita: "Sono contento. Lavoro bene con la squadra".
Se si sente il tredicesimo: "Posso fare tante posizioni, sia a 3 che a 4 va bene per me".
Se si è accordo di aver cambiato la partita: "Sì, penso un po'. Però la squadra insieme ha cambiato la partita. Sono molto contento".
Sulla possibilità Nazionale: "È un obiettivo, penso alla squadra però".
Un giudizio sulla sua crescita: "Sono contento perché mi sento crescere. Lavoro molto bene con la squadra. Non ho finito e voglio migliorare ancora".
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