Milan-Torino, Athekame sul ruolo: “Posso giocare in tante posizioni”

Athekame ha parlato qualche minuto dopo la fine della sfida tra il Milan e il Torino a 'San Siro'. Le parole in conferenza

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato in conferenza stampa il giocatore del Milan Zachary Athekame. Ecco le sue parole.