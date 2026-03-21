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Milan-Torino, Athekame sul ruolo: “Posso giocare in tante posizioni”

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Athekame ha parlato qualche minuto dopo la fine della sfida tra il Milan e il Torino a 'San Siro'. Le parole in conferenza
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato in conferenza stampa il giocatore del Milan Zachary Athekame. Ecco le sue parole.

Se è contento della sua crescita: "Sono contento. Lavoro bene con la squadra".

Se si sente il tredicesimo: "Posso fare tante posizioni, sia a 3 che a 4 va bene per me".

Se si è accordo di aver cambiato la partita: "Sì, penso un po'. Però la squadra insieme ha cambiato la partita. Sono molto contento".

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Sulla possibilità Nazionale: "È un obiettivo, penso alla squadra però".

Un giudizio sulla sua crescita: "Sono contento perché mi sento crescere. Lavoro molto bene con la squadra. Non ho finito e voglio migliorare ancora".

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