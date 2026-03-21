D'Aversa post Milan-Torino: 'Avremmo meritato un risultato diverso'

Terminata la sfida tra Milan e Torino : rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 . Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau , ha parlato a 'DAZN' l'allenatore del Torino Roberto D'Aversa . Ecco le sue parole.

Sulla partita: "Nel primo tempo avremmo meritato di rientrare nello spogliatoio con un risultato diverso, perché abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol ma è stato bravo Maignan a far si che non accadesse. A inizio secondo tempo siamo andati in difficoltà perché non ci era stato comunicato il cambio modulo del Milan. Se concedi due gol poi diventa difficile recuperare, anche se poi avremmo meritato un pareggio. In quella circostanza, con un solo gol subito e non due avremmo potuto recuperare la partita".