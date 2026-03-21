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MILAN-TORINO

D’Aversa dopo Milan-Torino: “Avremmo meritato un risultato finale diverso”

D'Aversa post Milan-Torino: 'Avremmo meritato un risultato diverso'
L'allenatore granata Roberto D'Aversa ha parlato qualche minuto dopo la fine della sfida tra il Milan e il Torino a 'San Siro'. Le parole a 'DAZN'
Redazione

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato a 'DAZN' l'allenatore del Torino Roberto D'Aversa. Ecco le sue parole.

Sulla partita: "Nel primo tempo avremmo meritato di rientrare nello spogliatoio con un risultato diverso, perché abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol ma è stato bravo Maignan a far si che non accadesse. A inizio secondo tempo siamo andati in difficoltà perché non ci era stato comunicato il cambio modulo del Milan. Se concedi due gol poi diventa difficile recuperare, anche se poi avremmo meritato un pareggio. In quella circostanza, con un solo gol subito e non due avremmo potuto recuperare la partita".

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Vedendo il bicchiere mezzo pieno che cosa ci mette dentro? "Il bicchiere è pieno per tre quarti, non interamente per il risultato finale. La partita l'hanno fatta i miei ragazzi e sono orgoglioso per la partita fatta contro la squadra seconda in classifica. Sui numeri avremmo meritato un risultato diverso, ma in quello finale il Milan vince e noi perdiamo. Il rammarico è solo per il risultato. Gli avevo chiesto di venire a fare una prestazione da Toro, l'hanno fatta ma è chiaro che bisognerà lavorare sugli errori che non ci permettono di portare a casa un risultato positivo quando l'avremmo meritato. Mi dispiace per loro".

Cosa mancava agli attaccanti per fare gol? "Prima non lo so, parlo da quando sono arrivato io. Sono tutti giocatori forti. Credo solo che bisognava dargli più certezza e fiducia nei propri mezzi".

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Sul Milan che porta a casa la vittoria perché fortunato: "Nel calcio per me non è questione di fortuna o sfortuna. Quel centimetro lo determina la cattiveria con cui noi andiamo a fare una situazione. Mi viene da ragionare sulla situazione in cui hanno messo fuori il pallone, una squadra un po' maliziosa che vuole portare a casa il risultato non la dà al portiere, la ributta in fallo laterale per andare ad aggredire. Quella malizia serve, sia in fase difensiva che offensiva non è una questione di fortuna, ma di essere più determinati e precisi. E poi c'è stata la bravura di Maignan, in alcune circostanze è stato bravissimo come sul tiro di Simeone".

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