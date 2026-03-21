Milan-Torino, D’Aversa sicuro: “Per i numeri meritavamo noi”

Cosa è successo, cosa non è successo e cosa doveva succedere tatticamente: "Ho provato a cambiare sistema, ma comunicarlo in questa bolgia è impossibile. Non è il sistema che determina il risultato, ma ci deve essere una lettura. Sui gol subiti si poteva far meglio. Abbiamo buttato una partita che meritavamo. È merito di Maignan se il Milan porta a casa il risultato pieno, che non rispecchia l'andamento della gara".
Sulla lotta salvezza: "Non possiamo pensare che tutto ciò che è successo in passato sia risolto. Dobbiamo ragionare partita dopo partita. Mi ripeto sul potenziale della squadra. Però se siamo in zona pericolosa qualche motivo c'è. Noi dobbiamo ragionare affinché non accada. Dispiace per i tifosi. Numerosi oggi, volevo renderli orgogliosi anche del risultato, oltre che della prestazione".
Un bilancio, cosa lo rende orgoglioso e su cosa bisogna lavorare: "Mi piace la personalità della squadra. Per il Torino venire qui è normale, ma farlo come stasera non è scontato. Dobbiamo migliorare sui gol subiti. Nel calcio italiano la differenza reti corrisponde alla posizione".
Cosa serve in vista del prossimo anno: "Non lo so, per ora penso solo a fare scelte buone. Non sappiamo quale sarebbe stato il potenziale della squadra con me dall'inizio. Penso sia un potenziale importante. Dobbiamo tornare dove meritiamo".
Su Vlasic: "Stasera dimostra di giocare alla pari contro grossi campioni. Anche altri però stanno facendo grandi cose. Simeone ha lavorato a parte in settimana, ma ha fatto una grandissima partita. Molti stanno crescendo. Poi su Vlasic non mi stupisco, lo vedo in allenamento e so quanto può dare. Però mi concentrerei sul fatto che i ragazzi giocano da squadra".
Se fa un invito ai tifosi di smettere di contestare: "Non devo fare appelli. Il pubblico granata sa quanto è importante. Non entro su alcune scelte. Possono anche venire a vedere la squadra in allenamento. Dobbiamo solo renderli orgogliosi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA