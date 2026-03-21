Milan-Torino, D’Aversa sicuro: “Per i numeri meritavamo noi”

Come ha sollevato la squadra: "Non ho la bacchetta magica. La squadra è forte e ho solo ridato fiducia. Abbiamo solo lavorato quotidianamente. Il risultato è una conseguenza del lavoro. Prima che arrivassi era la peggior difesa. Stasera abbiamo buttato la partita nei primi 15' del secondo tempo. Nei numeri abbiamo fatto meglio, ma torniamo a casa con un risultato negativo. Quando si fa una prova con questi numeri, bisogna ragionare su come migliorare per avere un risultato positivo. L'unica cosa negativa oggi è il risultato, ma sono orgoglioso della prestazione. Abbiamo giocato da Toro e li abbiamo messi in difficoltà. Sono secondi in classifica e ho visto le partite del Milan in casa e pochi hanno fatto così bene".