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Milan-Torino, D’Aversa sicuro: “Per i numeri meritavamo noi”

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L'allenatore granata Roberto D'Aversa ha parlato qualche minuto dopo la fine della sfida tra il Milan e il Torino a 'San Siro'. Le parole in conferenza stampa
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Torino Roberto D'Aversa. Ecco le sue parole.

Come ha sollevato la squadra: "Non ho la bacchetta magica. La squadra è forte e ho solo ridato fiducia. Abbiamo solo lavorato quotidianamente. Il risultato è una conseguenza del lavoro. Prima che arrivassi era la peggior difesa. Stasera abbiamo buttato la partita nei primi 15' del secondo tempo. Nei numeri abbiamo fatto meglio, ma torniamo a casa con un risultato negativo. Quando si fa una prova con questi numeri, bisogna ragionare su come migliorare per avere un risultato positivo. L'unica cosa negativa oggi è il risultato, ma sono orgoglioso della prestazione. Abbiamo giocato da Toro e li abbiamo messi in difficoltà. Sono secondi in classifica e ho visto le partite del Milan in casa e pochi hanno fatto così bene".

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Cosa è successo, cosa non è successo e cosa doveva succedere tatticamente: "Ho provato a cambiare sistema, ma comunicarlo in questa bolgia è impossibile. Non è il sistema che determina il risultato, ma ci deve essere una lettura. Sui gol subiti si poteva far meglio. Abbiamo buttato una partita che meritavamo. È merito di Maignan se il Milan porta a casa il risultato pieno, che non rispecchia l'andamento della gara".

Sulla lotta salvezza: "Non possiamo pensare che tutto ciò che è successo in passato sia risolto. Dobbiamo ragionare partita dopo partita. Mi ripeto sul potenziale della squadra. Però se siamo in zona pericolosa qualche motivo c'è. Noi dobbiamo ragionare affinché non accada. Dispiace per i tifosi. Numerosi oggi, volevo renderli orgogliosi anche del risultato, oltre che della prestazione".

Un bilancio, cosa lo rende orgoglioso e su cosa bisogna lavorare: "Mi piace la personalità della squadra. Per il Torino venire qui è normale, ma farlo come stasera non è scontato. Dobbiamo migliorare sui gol subiti. Nel calcio italiano la differenza reti corrisponde alla posizione".

Cosa serve in vista del prossimo anno: "Non lo so, per ora penso solo a fare scelte buone. Non sappiamo quale sarebbe stato il potenziale della squadra con me dall'inizio. Penso sia un potenziale importante. Dobbiamo tornare dove meritiamo".

Su Vlasic: "Stasera dimostra di giocare alla pari contro grossi campioni. Anche altri però stanno facendo grandi cose. Simeone ha lavorato a parte in settimana, ma ha fatto una grandissima partita. Molti stanno crescendo. Poi su Vlasic non mi stupisco, lo vedo in allenamento e so quanto può dare. Però mi concentrerei sul fatto che i ragazzi giocano da squadra".

Se fa un invito ai tifosi di smettere di contestare: "Non devo fare appelli. Il pubblico granata sa quanto è importante. Non entro su alcune scelte. Possono anche venire a vedere la squadra in allenamento. Dobbiamo solo renderli orgogliosi".

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