Milan, Brocchi: 'Vincere contro questo Torino ha ancora più valore'

Sul Torino: "Il Torino era una squadra che subiva la partita, mentre ora la affronta. Ha giocatori di qualità come Vlasic e Simeone. Soprattutto il Cholito, mi chiedo come sia possibile che non sia ancora arrivato a livelli più alti. Il Milan ha tanti nazionali, ma arriverà a Napoli forte di un risultato positivo. Vincere contro questo Torino ha ancora più valore".