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Milan-Torino 3-2, Brocchi: “Il tridente può essere una soluzione a gara in corso per Allegri”

Milan, Brocchi: 'Vincere contro questo Torino ha ancora più valore'
Cristian Brocchi, ex calciatore e allenatore del Milan, si è espresso sulla vittoria dei rossoneri nella sfida contro i granata nel post-partita di DAZN: queste le sue parole
Redazione PM

Il Milan super il Torino per 3-2 a San Siro al termine di una gara combattuta. I rossoneri la sbloccano al 37' minuto con il gol di Pavlovic che fulmina Paleari con un missile sotto la traversa da 30 metri. A due minuti dalla fine del primo tempo, però, Simeone ristabilisce l'equilibrio.

Nel secondo tempo il Diavolo dilaga grazie alle due reti ravvicinate di Rabiot e Fofana. Nel finale i granata accorciano le distanze grazie al rigore trasformato da Vlasic. Modric e compagni si compattano nel finale e portano a casa tre punti importantissimi.

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Al termine di Milan-Torino, dagli studi di 'DAZN', Cristian Brocchi ha commentato la vittoria dei rossoneri nel match di San Siro. Di seguito, le sue parole.

Sul Torino: "Il Torino era una squadra che subiva la partita, mentre ora la affronta. Ha giocatori di qualità come Vlasic e Simeone. Soprattutto il Cholito, mi chiedo come sia possibile che non sia ancora arrivato a livelli più alti. Il Milan ha tanti nazionali, ma arriverà a Napoli forte di un risultato positivo. Vincere contro questo Torino ha ancora più valore".

Sul tridente: "Il tridente può essere una soluzione in alcune partite, ma l'importante per Allegri è avere una compattezza di squadra. Nel momento in cui la gara lo richiede si può cambiare modulo, ma dall'inizio mi sembra difficile".

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Su Fofana: "Si sta completando giocando come mezzala. Può ancora migliorare tanto in fase realizzativa, oggi ha fatto gol colpendo bene il pallone. Nella sua esultanza si è visto quanto ci tiene".

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