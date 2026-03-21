Milan, Brocchi: 'Vincere contro questo Torino ha ancora più valore'

Milan-Torino 3-2, il commento di Brocchi—
Al termine di Milan-Torino, dagli studi di 'DAZN', Cristian Brocchi ha commentato la vittoria dei rossoneri nel match di San Siro. Di seguito, le sue parole.
Sul Torino: "Il Torino era una squadra che subiva la partita, mentre ora la affronta. Ha giocatori di qualità come Vlasic e Simeone. Soprattutto il Cholito, mi chiedo come sia possibile che non sia ancora arrivato a livelli più alti. Il Milan ha tanti nazionali, ma arriverà a Napoli forte di un risultato positivo. Vincere contro questo Torino ha ancora più valore".
Sul tridente: "Il tridente può essere una soluzione in alcune partite, ma l'importante per Allegri è avere una compattezza di squadra. Nel momento in cui la gara lo richiede si può cambiare modulo, ma dall'inizio mi sembra difficile".
Su Fofana: "Si sta completando giocando come mezzala. Può ancora migliorare tanto in fase realizzativa, oggi ha fatto gol colpendo bene il pallone. Nella sua esultanza si è visto quanto ci tiene".
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