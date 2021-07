Giacinti a Mtv: “Rinnovo significa continuità. Il progetto del Milan cresce”

Fresca di rinnovo del contratto fino al 2024, Valentina Giacinti, bomber e attaccante del Milan femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni

"Rinnovo significa tanto, significa continuità e amore verso i colori. Quest'anno mi ha lasciato tanto, un po' di rammarico anche perché abbiamo perso una finale (in Coppa Italia, ndr) e abbiamo fatto diciamo il compito a metà. Quindi quest'anno voglio riprovarci e tutte insieme vogliamo far qualcosa di bello".

"Ogni anno il progetto del Milan avanza, sta crescendo tantissimo e sono contenta di far parte di questa continuità. Ogni anno vedremo dei miglioramenti e speriamo che questo sia l'anno giusto".

"Sinceramente non avrei mai pensato di essere un punto fermo per il Milan ma sono orgogliosa di esserlo e voglio continuare ad esserlo, per questo ho scelto anche di rinnovare".