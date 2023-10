Genoa-Milan, Ravanelli: “Nessun intervento assassino di Maignan”

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'intervento di Mike Maignan in Genoa-Milan

Fabrizio Ravanelli , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Mediaset', nel programma 'Pressing', soffermandosi sul fallo di Mike Maignan su Caleb Ekuban in Genoa - Milan . Ecco le sue parole.

Le parole di Fabrizio Ravanelli sul fallo di Mike Maignan

"Maignan esce per andare a prendere il pallone. Non va con il ginocchio per colpire l'avversario, il francese guarda sempre e solo il pallone, non il giocatore del Genoa. E' un brutto intervento, ma non è un intervento assassino".