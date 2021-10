Gazidis: ‘Rinnovi? Agenti agiscono come se il Covid non ci fosse mai stato’

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato della situazione rinnovi che tanto ha coinvolto i rossoneri in questi ultimi mesi

A margine dell'Assemblea dei Soci che ha approvato il bilancio 2021 del Milan, Ivan Gazidis ha parlato del tema rinnovi. Queste le parole dell'amministratore delegato rossonero. "I club, anche per via del Covid, stanno operando con più attenzione dal punto di vista economico, ma calciatori e agenti agiscono come se il Covid non ci fosse mai stato. Le negoziazioni sono più difficili, per arrivare alle cifre che vogliono devono andare a parametro zero. Noi continueremo a prendere decisioni all'insegna della sostenibilità . Possiamo aver fatto degli errori, ma ogni decisione è stata presa per il bene del club".