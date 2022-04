Galliani: “In passato Lippi è stato molto vicino al Milan” | News

Adriano Galliani, ex a.d. del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ad un aneddoto del passato che riguarda Marcello Lippi

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN' durante 'Supertele', Adriano Galliani, ex Amministratore Delegato del Milan, ha parlato di un aneddoto che riguarda Marcello Lippi. Queste le dichiarazioni dell'attuale dirigente del Monza: "Marcello è un amico fraterno, con lui mi sono incontrato. È come con le signore, ci sono storie che non vanno a buon fine. Siamo stati molto vicini, poi l'affare non è andato in porto. Resta un mito e una leggenda. Un rimpianto? Sì, lo è ma alla fine abbiamo avuto in quel periodo tanti grandi allenatori. Ci sarebbe stato bene anche Marcello".