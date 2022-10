Foschi: “Milan? Doveva arrivare un gruppo importante, poi è entrato RedBird”

Rino Foschi, ex presidente del Palermo, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sul cambio di proprietà del club rossonero

Intervistato da 'Tuttosport', Rino Foschi ha parlato della nuova proprietà del Milan. Queste le dichiarazioni dell'ex presidente del Palermo: "Il Milan invece ha cambiato. Doveva entrare un gruppo molto importante, ma appena hanno visto che non si potesse costruire rapidamente lo stadio nuovo, hanno mollato. Poi è arrivato RedBird. Hanno vinto lo scudetto da non favoriti. Maldini e Massara hanno lavorato ottimamente, sono due dirigenti che hanno mostrato le proprie qualità. Io però resto per le proprietà italiane, ma è impossibile oggi avere i Ferlaino o i Moratti della situazione". Milan, Pioli verso il rinnovo. Ballottaggio Brahim-De Ketelaere.