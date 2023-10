Fofana: “Maignan ci ricorda sempre dove metterci sui calci piazzati”

Youssoufe Fofana, centrocampista del Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al portiere del Milan Mike Maignan

Youssoufe Fofana, centrocampista del Monaco, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match tra Francia e Scozia. Tra le tematiche toccate dal transalpino anche la cura che ha il portiere del Milan, Mike Maignan, in modo particolare sui calci piazzati. Ecco le sue dichiarazioni riportate da 'RMC Sport'.