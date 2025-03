Milan, Filippo Galli pungola Conceicao: poi tuona sulla rinuncia alle coppe

Su come ripartire: «Bisogna focalizzarsi su una partita alla volta, inutile fare programmi a medio-lungo termine. C’è anche una doppia semifinale di Coppa Italia da giocare, ma prima di tutto va ritrovata la consapevolezza dei propri mezzi. Questa non è una squadra da scudetto, ma da primi quattro posti sì».

Sul momento di Sérgio Conceicao: «L'ho sentito dire che il calcio è semplice. Parlando così, secondo me ha lanciato un messaggio sbagliato ai suoi giocatori, quasi che i risultati dovessero arrivare per forza d'inerzia. E invece non è così. Un risultato te lo costruisci giorno dopo giorno con il duro lavoro in allenamento».