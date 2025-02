Feyenoord-Milan, Pedullà: "Rossoneri mai scesi in campo. Inquietante ..."

"Il Milan è rimasto a Milanello. Ha questa abilità di non giocare partite che dovrebbe giocare. Il Milan non è sceso mai in campo, ha giocato con sufficienza e superficialità, non so se l'attrazione abbia offuscato le idee. Ti sei presentato con l'abito giusto ma senza le scarpe. Non c'era costruzione, non c'era intensità, l'hanno vissuta passivamente. Sì, forse qualche occasione l'hanno avuta. Il Feyenoord ha meritato ma ci sono molti punti di domanda inquietanti per la squadra di Conceicao".