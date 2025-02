Fernando Orsi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sfida tra Feyenoord e Milan di Champions League

Fernando Orsi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Rai Radio 1', soffermandosi in modo particolare sulla sfida tra Feyenoord e Milan, valevole per l'andata dei play-off della Champions League 2024/2025. A suo dire Rafael Leao continua ad essere indisponente, mentre trova irritante un giocatore come Joao Felix. E Mike Maignan, che ha sempre esaltato, comincia a rivalutarlo non facendolo più rientrare nella categoria dei portieri più forti al mondo.