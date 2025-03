Robin van Persie: "Come ho vissuto le precedenti partite? A casa davanti alla TV. Quando abbiamo visto quel gol in trasferta a Milan, abbiamo fatto un salto in aria. Penso sia stato un momento meraviglioso per il Feyenoord. È possibile immaginare un livello più alto per Paixao. Lo abbiamo visto contro Walker. Ma sia fisicamente che mentalmente ha il potenziale per giocare a un livello superiore nel Feyenoord. È anche disposto a crescere e trasmette allegria. Queste sono anche le condizioni per raggiungere la vetta. Spero che non faccia questa mossa tanto presto. Ma un giorno ci riuscirà, questa possibilità c’è".