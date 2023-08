Fedele: “Scudetto? Il Milan non ha l’attaccante e l’Inter ha perso tanto”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Enrico Fedele ha parlato di Milan e Inter in vista della corsa Scudetto

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Enrico Fedele ha parlato di Milan e Inter in vista della corsa Scudetto: "Mi ha colpito comunque il primo tempo del Napoli di Garcia. È stata una squadra più sorniona e meno offensiva, ha giocato venti metri indietro rispetto al Napoli di Spalletti. Poi c’è Osimhen, che fa vincere le partite da solo. Anche Anguissa ha dato personalità una volta entrato dalla panchina, oltre a Di Lorenzo che è la solita sicurezza. Molto bene pure Zielinski, per il quale sono molto contento della permanenza. Lobotka invece non mi ha entusiasmato nel primo tempo".