Ex Milan, van Basten: “Un onore essere inserito nella Hall of Fame”

Marco van Basten, ex bomber del Milan, inserito nei giorni scorsi nella 'Hall of Fame' del club rossonero: le sue parole sul riconoscimento

Marco van Basten, ex attaccante del Milan per otto stagioni (sei effettive), per un totale di 201 partite disputate, 125 gol segnati e 13 trofei di squadra vinti (più 3 Palloni d'Oro) tra il 1987 e il 1995, ha parlato dei rossoneri in una lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.