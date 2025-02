Ex Milan, Sacchi: "Nel 1994 non ci fecero vincere perché Berlusconi ..."

Sul Mondiale del 1994: "Serve coraggio per tornare? E perché? Passo le giornate a rispondere al telefono a chi mi chiede cose sul calcio, dunque non sono un pezzo da museo. Peccato non aver vinto quel Mondiale con l'Italia, ma ce lo fecero perdere mandandoci in ritiro in un posto dove l'umidità era al cento per cento, e faceva un caldo terribile. Quando arrivammo in ritiro, i medici azzurri dissero: impossibile arrivare in finale. E invece ci arrivammo, però contro un Brasile che si era sempre allenato al fresco. Non ci fecero vincere anche perché io avevo chiamato tanti calciatori del Milan, e Berlusconi faceva paura: ma lui è stato il più grande di tutti. La Nazionale del '94 era una squadra di eroi".