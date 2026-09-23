Arrivato al Milan nel corso della sessione estiva di calciomercato del 2023 a fronte di un investimento pari a 24,80 milioni di euro dall'AZ Alkmaar, il centrocampista olandese Tijjani Reijnders, classe 1998, ha vissuto un biennio di altissimo livello all'ombra del Duomo, consacrandosi definitivamente nell'élite del calcio internazionale. Nelle sue due stagioni in maglia rossonera, il pilastro della Nazionale "oranje" ha collezionato un totale di 104 presenze ufficiali impreziosite da 19 reti e 9 assist, diventando uno dei beniamini della tifoseria del Diavolo per qualità e costanza di rendimento.

La parabola di Reijnders: dal Manchester City ai milioni dell'Al-Qadsiah

Le eccellenti prestazioni sfoderate in Italia gli erano valse, nell'estate del 2025, il prestigioso trasferimento in Premier League alla corte del Manchester City, operazione conclusa sulla base di una parte fissa di 54,9 milioni di euro più una serie di bonus complessivi stimati fino a 70 milioni. L'avventura oltremanica sotto la guida dei "Citizens" è durata però soltanto dodici mesi: dopo aver messo a referto 7 gol e 8 assist in 50 partite complessive con la squadra inglese, nelle scorse settimane si è materializzata la sua immediata cessione a titolo definitivo all', ambizioso club della Saudi Pro League araba, per la cifra record di 61 milioni di euro.

L'addio lampo del metodista olandese al calcio britannico ha generato un importante effetto domino di natura finanziaria. Da un lato, il Milan ha potuto incassare ufficialmente subito i rimanenti 15,1 milioni di euro legati ai bonus della precedente rivendita; dall'altro, l'atleta ha visto lievitare i propri emolumenti in maniera esponenziale. Con la società con sede a Khobar, infatti, l'ex rossonero ha sottoscritto un faraonico contratto di cinque stagioni, con scadenza formale fissata al 30 giugno 2031, che prevede uno stipendio monstre da ben 20 milioni di euro netti all'anno.

La confessione a "Mee Met Orange": "Così garantisco il futuro della mia famiglia"

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I dettagli e le motivazioni profonde dietro la scelta di abbandonare anzitempo il grande calcio continentale per trasferirsi in Arabia Saudita sono stati rivelati dallo stesso Reijnders, nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata nelle ultime ore al portale olandese Mee Met Orange. Il centrocampista ha affrontato l'argomento economico con estremo pragmatismo, non nascondendo come la prospettiva di intascare 100 milioni di euro complessivi nell'arco del quinquennio abbia giocato un ruolo totalmente determinante nella trattativa."Certo che l'aspetto economico conta; altrimenti non ci andresti", ha ammesso Reijnders senza troppi giri di parole. "È sicuramente un fattore importante. Non voglio dover lavorare una volta conclusa la carriera. Non ne avrei avuto bisogno nemmeno dopo il City, ma ora posso garantire un futuro a diverse generazioni della mia famiglia". Dichiarazioni oneste che delineano un'evoluzione di carriera puramente finanziaria e che, agli occhi del popolo milanista, attenuano sensibilmente la nostalgia per la sua cessione, rendendo il ricordo di "Tiji" sempre meno un rimpianto per il centrocampo del Milan.