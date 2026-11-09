Una confessione personale, intensa e lontana dal mondo del calcio giocato. Alessandro Matri ha raccontato uno dei periodi più difficili della propria vita durante la sesta puntata di Ballando con le Stelle. L'ex attaccante, che è cresciuto nel vivaio del Milan e che ne ha vestito la maglia nuovamente anche più in là nella sua carriera, ha ripercorso le difficoltà psicologiche affrontate dopo il ritorno in rossonero, successivo all'esperienza alla Juventus.

Per Matri il calcio ha rappresentato, dopo la famiglia, il più grande amore della sua vita. E proprio per questo l'addio alla Juventus, dopo aver ricevuto la comunicazione di non rientrare più nei piani della società, è stato particolarmente doloroso. Il ritorno al Milan avrebbe dovuto rappresentare una nuova opportunità, ma le cose non sono andate come sperava.

"Non ho retto aspettative e pressioni. Quando si ama tanto una cosa può arrivare il crollo. Ho iniziato a viverla male, mi chiudevo in casa. Quello che succedeva per me era come un lutto, mi sentivo come un peso", ha raccontato l'ex calciatore.

La depressione e la paura di avere una malattia grave

Il momento più delicato è arrivato con la perdita di autostima e fiducia in sé stesso. Matri ha descritto quel periodo come un vero e proprio calvario calcistico, segnato anche dai continui cambi di squadra e di abitazione. Una situazione che lo ha reso progressivamente più vulnerabile, fino a sviluppare un percorso di depressione accompagnato dall'ipocondria.

"Pensavo di avere qualcosa di brutto come la SLA o la sclerosi multipla", ha confessato. L'ex attaccante ha spiegato quanto fosse difficile affrontare queste paure in un ambiente come quello del calcio, nel quale il giocatore viene spesso percepito come una persona invulnerabile.

Matri ha ammesso di essersi vergognato inizialmente a parlare del proprio disagio, ma ha trovato il coraggio di confidarsi con la compagna Federica Nargi e con i genitori. Il loro sostegno gli ha permesso di sentirsi protetto e di intraprendere un percorso di analisi.

Il percorso per stare meglio e il messaggio di Matri

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L'ex attaccante ha spiegato di stare progressivamente meglio, pur convivendo ancora con alcune paure e continuando a sottoporsi a controlli periodici. Anche la nascita delleha avuto un ruolo importante nel suo percorso personale, aiutandolo a ritrovare un nuovo equilibrio.Dopo l'esibizione a Ballando con le Stelle, Matri ha voluto chiarire un altro aspetto della sua esperienza: "Non c'era ostilità da parte di allenatori e dirigenti, ero io che mi vergognavo a parlarne e invece bisogna farlo".

Un messaggio significativo, che va oltre il racconto della sua esperienza al Milan. La confessione dell'ex rossonero porta infatti l'attenzione sulla salute mentale degli atleti e sulla difficoltà di mostrare le proprie fragilità in un ambiente spesso abituato a esaltare soltanto forza e prestazioni.